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Кобахидзе: Единственная красная линия, какая есть у «Грузинской мечты» - это принцип справедливости
29.03.2021 19:07
У оппозиции было излишне много жесткой амбиции, и предыдущие переговоры сорвало именно это. Сейчас, если будут иные подходы, соглашение станет возможным, - заявил председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля в Грузии Кристианом Даниэльсоном.
По его словам, единственная красная линия, какая есть у «Грузинской мечты» - это принцип справедливости.
«Могу вам сказать, что по всем темам у нас есть конкретные подходы. Единственная красная линия, какая есть у «Грузинской мечты» - это принцип справедливости. Все, что будет в соответствии с принципом справедливости, нами будет рассмотрено. В свое время у оппозиции была очень жесткая позиция. Не знаю, на что они наделялись. У них было излишне много жесткой амбиции, и предыдущие переговоры сорвало именно это. Сейчас, если будут иные подходы, соглашение станет возможным», - заявил Кобахидзе.
Представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля в Грузии Кристиан Даниэльсон сегодня уже второй раз встретился с лидерами «Грузинской мечты» в офисе представительства ЕС.
Напомним, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Грузию 27 марта, поздно ночью. 28 марта, Кристиан Даниэльсон уже встретился с представителями неправительственных организаций.
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