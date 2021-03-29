

Крамер и Келли: Нестабильность и хаос в Грузии устраивают только Кремль



СОВА 29.03.2021 19:08



Издание The Bulwark опубликовало статью авторства бывшего госсекретаря США Дэвида Крамера и бывшего посла США в Грузии Яна Келли. В материале под названием «Как США должны реагировать на проблему в Грузии» авторы обсуждают текущий политический кризис и роль Вашингтона в нем.



Крамер и Келли пишут, что Соединенные Штаты, как страна с наибольшим положительным влиянием в Грузии, должны принять участие в достижении компромисса между оппозицией и властью. По мнению авторов, США должны использовать свое влияние и указать на возможное введение санкций в отношении виновных.



«Администрация Байдена сталкивается со множеством различных внутренних и внешних проблем. Соединенные Штаты должны побудить Грузию разрешить кризис и использовать свое сильное влияние, включая указание на возможные санкции против тех, кто довел страну до предела», — говорится в статье.



По мнению Крамера и Келли, члены американского Конгресса должны прибыть в Грузию и выполнить роль посредников в переговорном процессе.



«В 2004 году сенатор Ричард Лугар прибыл в Украину, чтобы помочь стране выйти из опасного тупика. Грузии нужны аналогичные усилия. Последние слушания в комитете Сената по международным отношениям ознаменовали начало более активной роли Конгресса», — считают дипломаты.



В статье также в очередной раз отмечается, что кризис в Грузии устраивает только Россию. А лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия должен быть немедленно освобожден.



«Нестабильность и хаос в Грузии устраивают только Кремль. Этого осознания должно быть достаточно, чтобы западные партнеры Грузии и все в Грузии очнулись. Мелия должен быть немедленно освобожден, а после все стороны должны добросовестно работать над компромиссом для обеспечения многопартийности в парламенте», — говорится в статье.



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