

Тбилисская мэрия заполнит трещины оползня в Вашлиджвари грунтом

29.03.2021 20:29





В тбилисском районе Вашлиджвари, на улице Мачавариани, начались работы по укреплению оползневой зоны, то есть заполнение определенного объема трещин грунтом, сообщили в мэрии Тбилиси.



Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани заявил, что решение принято по рекомендации специалистов в данной области, которая предусматривает возвращение склону первоначального естественного состояния.



«Как вы знаете, на прошлой неделе прошло очередное заседание рабочей группы, на котором по рекомендации привлеченных экспертов были приняты определенные решения, одно из которых заключалось в возврате этого склона в естественное, первоначальное состояние, то есть, на основании конкретных исследований, заполнение [разломов] определенными объемами земли. Это создаст еще больше препятствий для расширения оползня, и станет определенной превенцией для того, чтобы эта масса внезапно не сорвалась», - сказал Ираклий Бенделиани.



По его словам, после этого запланированы и другие мероприятия. «После этого в зоне оползня можно будет строить временные дороги и проводить бетонные работы. Кроме того, как мы уже сообщили населению, до конца этой недели в оползневой зоне и окрестностях будет установлена специальная система мониторинга, благодаря которой мы будем иметь очень подробную информацию о происходящих процессах», - сказал заместитель мэра Тбилиси.



В середине марта стало известно о масштабных оползневых процессах на склоне возле дороги, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе, информирует агентство «Новости-Грузия». Специалисты после обследования констатировали активизацию оползневого тела - на склоне заметны большие и глубокие трещины, которые, по мнению специалистов, растут и динамично развиваются.



Мэрия Тбилиси начала строить новую дорогу от озера Лиси до проспекта Геловани в 2019 году. С 16 марта 2020 года из-за опасности схода оползня движение по улице Мачавариани было приостановлено.



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