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Самадашвили: От медиатора мы ждем контуров возможного соглашения


29.03.2021   20:29


От медиатора мы ждем информацию и контуров возможного соглашения. Мы искренне желаем, чтобы соглашение состоялось, и страна вышла из глубочайшего кризиса, - заявила журналистам одна из лидеров «Национального движения» Саломе Самадашвили перед началом встречи с Кристианом Даниэльсоном.

По словам Самадашвили, оппозиция сделала все для того, чтобы соглашение состоялось, однако на первом раунде переговоров позиция властей сделала невозможным прогресс и разговор о соглашении.

«Наша позиция общественности известна. Политзаключенные – Ника Мелия и Георгий Руруа должны быть освобождены и в стране должно прекратиться осуществление правосудия по политическим признакам. Мы считаем, что путем разрядки политического кризиса в конечном итоге являются досрочные выборы. Существует и другой путь, в том числе, да, и компромиссные предложения, которые были выдвинуты оппозицией не раз для того, чтобы мы дошли до точки, называемой окончательной разрядкой политического кризиса», - заявила Самадашвили.

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