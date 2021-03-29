

Самадашвили: От медиатора мы ждем контуров возможного соглашения

29.03.2021 20:29





От медиатора мы ждем информацию и контуров возможного соглашения. Мы искренне желаем, чтобы соглашение состоялось, и страна вышла из глубочайшего кризиса, - заявила журналистам одна из лидеров «Национального движения» Саломе Самадашвили перед началом встречи с Кристианом Даниэльсоном.



По словам Самадашвили, оппозиция сделала все для того, чтобы соглашение состоялось, однако на первом раунде переговоров позиция властей сделала невозможным прогресс и разговор о соглашении.



«Наша позиция общественности известна. Политзаключенные – Ника Мелия и Георгий Руруа должны быть освобождены и в стране должно прекратиться осуществление правосудия по политическим признакам. Мы считаем, что путем разрядки политического кризиса в конечном итоге являются досрочные выборы. Существует и другой путь, в том числе, да, и компромиссные предложения, которые были выдвинуты оппозицией не раз для того, чтобы мы дошли до точки, называемой окончательной разрядкой политического кризиса», - заявила Самадашвили.



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