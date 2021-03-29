

Европарламентарии призывали политиков отказаться от партийных интересов ради Грузии

29.03.2021 20:39





Депутаты Европарламента призывают грузинские политические силы отказаться от партийных интересов, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать усугубления и без того тяжелого кризиса.



«Мы призываем все политические силы отказаться от своих партийных интересов ради будущего Грузии, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать дальнейшего обострения и без того напряженного политического климата. Стабильность парламентской демократии в стране и ее европейские и евроатлантические устремления стоят этих усилий.



Мы решительно поддерживаем постоянные посреднические усилия Евросоюза, возглавляемые Кристианом Даниельсоном, личным представителем президента европейского совета Шарля Мишеля. Мы призываем политических лидеров использовать эту возможность для достижения справедливого соглашения, которое еще возможно, и поставить требования граждан Грузии в центр дискуссии. Мы верим, что политический класс Грузии выполнит возложенную на него ответственность и найдет способ разрешить текущий кризис», — говорится в заявлении.



Депутаты Европарламента подчеркивают, что прогресс будет возможен только после того, как антагонизм и поляризация в грузинской политике сменятся конструктивным сотрудничеством.



«Европейский парламент всегда поддерживал стремление Грузии к более глубоким отношениям с ЕС. Мы оказывали устойчивую политическую поддержку, чтобы страна продолжала идти своим путем. Однако существенный прогресс будет возможен только тогда, когда антагонизм и поляризация в грузинской политике исчезнут, а их заменит конструктивное сотрудничество и только после того, как государственные институты надлежаще будут выполнять свои функции. Мы готовы помочь Грузии в этой сложной ситуации. Как только стороны достигнут соглашения, в тесном сотрудничестве с парламентом Грузии мы готовы реализовать полный комплекс мер по демократической поддержке со стороны Европейского парламента», — сказано в заявлении.



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