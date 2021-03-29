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Даниэльсон: Завтра я положу на стол предложения
29.03.2021 22:31
Как заявил специальный представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон, завтра он положит на стол переговоров свои предложения.
Дэниэльсон еще раз заявил о важности компромисса со стороны лидеров политических партий.
"Сегодня у меня были различные встречи с лидерами политических партий, чтобы подготовиться к завтрашней встрече со всеми партиями. Моя сегодняшняя цель состояла в том, чтобы найти пути выполнить самые сложные пункты этой медиации, это сложный процесс. Демократия требует учета интересов других партий. Как я всегда говорю, это означает уступки с каждой стороны. Цель состоит в том, чтобы создать устойчивую основу для будущего. Это способ восстановить доверие. Если будет достигнута договоренность, не будет победителей и проигравших, будут только победители. В первую очередь, главный победитель — народ Грузии", - заявил Кристиан Даниэльсон.
По его словам, если соглашение состоится, будут только победители, а главным победителем станет грузинский народ.
«В процессе я сказал лидерам партии, что завтра положу текст на стол. Цель состоит в том, чтобы сформировать устойчивые рамки для будущего. Это предложение будет направлено на необходимость системной реформы для повышения доверия общества к избирательному процессу и судебной системе. В конечном итоге стороны должны взять на себя ответственность и подписать такой документ. Это возможность для лидеров продемонстрировать демократическую зрелость", - заявил спецпредставитель президента Европейского совета.
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон прибыл в Тбилиси во второй раз, чтобы участвовать в процессе медиации переговоров между властью и оппозицией.
Первый визит Даниэльсона длился с 12 по 19 марта.
В течение недели европейский дипломат провел серию встреч с представителями как оппозиции, так и власти.
Перед отъездом из страны Даниэльсон провел 9-часовую встречу с представителями властей и оппозиции, которая закончилась безрезультатно.
Кристиан Даниэльсон покинул Грузию 19 марта.
22 марта Шарль Мишель заявил, что Кристиан Даниэльсон вернется в Грузию для продолжения медиации.
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