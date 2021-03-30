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Даниэльсон: Призываю все партии обеспечить для Грузии завтрашнюю победу
30.03.2021 09:43
Сегодня я призываю все партии обеспечить для Грузии завтрашнюю победу, - заявил вчера личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон по завершении встречи с грузинскими политическими партиями.
По его словам, если соглашение между властями и оппозицией состоится, то это будет победой грузинского народа.
«Напомню, что если соглашение будет достигнуто, не будет ни победителей, ни побежденных, будут лишь победители. Прежде всего, один главный победитель – грузинский народ. Поэтому, сегодня я призываю все партии обеспечить для Грузии завтрашнюю победу», - заявил Даниэльсон.
Для справки, личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон сегодня утром провел встречи с премьер-министром и президентом Грузии. В течение же дня он встречался с политическими партиями в индивидуальном режиме. Даниэльсон встретился как с лидерами властей, так и оппозиции.
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