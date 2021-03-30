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Даниэльсон: Главное уладить такие проблемы, как избирательная реформа и правосудие
30.03.2021 09:44
«Главное уладить такие проблемы, как избирательная реформа и правосудие. Разумеется, будут рассмотрены и другие вопросы, и завтра мы это представим», - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон по завершении встречи с грузинскими политическими партиями.
По его словам, к завтрашнему дню его документ будет готов.
«Не ждите от меня деталей, завтра документ будет готов. Вопросы мы и так знаем потому, что это было оставлено в документе, представленном президентом Мишелем. Если смотреть дальше, по моему мнению, главное уладить такие проблемы, как избирательная реформа и правосудие. Разумеется, будут рассмотрены и другие вопросы, и завтра мы это представим», - отметил Кристиан Даниэльсон.
Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон сегодня утром провел встречи с премьер-министром и президентом Грузии. В течение же дня он встречался с политическими партиями в индивидуальном режиме. Даниэльсон встретился как с лидерами властей, так и оппозиции.
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