

Даниэльсон: Главное уладить такие проблемы, как избирательная реформа и правосудие

30.03.2021 09:44





«Главное уладить такие проблемы, как избирательная реформа и правосудие. Разумеется, будут рассмотрены и другие вопросы, и завтра мы это представим», - об этом заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон по завершении встречи с грузинскими политическими партиями.



По его словам, к завтрашнему дню его документ будет готов.



«Не ждите от меня деталей, завтра документ будет готов. Вопросы мы и так знаем потому, что это было оставлено в документе, представленном президентом Мишелем. Если смотреть дальше, по моему мнению, главное уладить такие проблемы, как избирательная реформа и правосудие. Разумеется, будут рассмотрены и другие вопросы, и завтра мы это представим», - отметил Кристиан Даниэльсон.



Личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон сегодня утром провел встречи с премьер-министром и президентом Грузии. В течение же дня он встречался с политическими партиями в индивидуальном режиме. Даниэльсон встретился как с лидерами властей, так и оппозиции.



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