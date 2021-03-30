

Сенатор Джим Риш призывает лидеров к ответственности

30.03.2021 11:49





Я не сомневаюсь, что грузинский народ будет привлекать лидеров к ответственности. Если что-то пойдет не так, это будет вина не грузинского народа, а правительства и лидеров партий», — об этом в интервью «Голосу Америки» заявил сенатор Джим Риш.



«Голос Америки» спросил сенатора об условиях оказания США помощи Грузии, о чем Риш заявил на слушаниях в Сенате, в зависимости от того, будет ли разрешен кризис.



«В прошлом вы призывали своих грузинских коллег решать проблемы политически мотивированных судов или другие проблемы демократии. Однако некоторые могут подумать, что их не просили сделать это в Грузии, потому что мы не увидели какого-либо прогресса по этим вопросам. Какие инструменты у вас есть, чтобы ваше послание учли в Грузии?», — поинтересовался «Голос Америки».



«Первый — это условия [помощи], второй — просто прекращение. Мы не хотим, чтобы это произошло. Мы хотим видеть Грузию успешной. Будет успех, если все эти вопросы будут решены, а затем пройдут выборы, результаты которых будут признаны народом.



Когда люди начинают говорить об этом, особенно те, кто оказывает эту помощь, люди на другой стороне должны сесть и внимательно послушать. Особенно, когда эти люди друзья. Не слушать — большая ошибка, и в результате грузинский народ остается в проигрыше. И я не сомневаюсь, что грузинский народ привлечет к ответственности своих лидеров. Если что-то пойдет не так, это будет вина не грузинского народа, а правительства и лидеров партий», — заявил сенатор Джим Риш.













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