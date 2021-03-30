

В Грузии с сегодняшнего дня начнется вакцинация «Pfizer»

30.03.2021 11:49





С сегодняшнего дня в Грузии начнется вакцинация вакциной «Pfizer». Граждане будут вакцинированы в шести клиниках Тбилиси, Батуми и Кутаиси.



Прививки будут сделаны тем гражданам, которые зарегистрировались на сайте booking.moh.gov.ge и забронировали визит. Граждане старше 65 лет могут зарегистрироваться на сайте вместе наряду с медперсоналом с 25 марта. При регистрации граждане имеют возможность выбрать одну из вакцин — «Pfizer» и «Astrazeneca».



Вакцинация от коронавируса в стране началась с вакцины «Astrazeneca» 15 марта, а 25 марта Грузия получила до 30 тысяч доз вакцины «Pfizer» из США, вакцинация которыми начнется сегодня.



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