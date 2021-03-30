

Богвели: Решение выплатить залог Ники Мелия в размере 40 000 лари он принял из сочувствия к политику

30.03.2021 12:09





По заявлению руководителя «Исследовательского центра развития психологии» Бесика Богвели, решение о внесении залога председателя «Национального движения» Ники Мелия в размере 40 тысяч лари, было принято из сочувствия к политику.



Как он сообщил журналистам, он расскажет о деталях, если телевидение предоставит ему эфирное пространство.



«Я делал конкретную работу и тогда принял это решение. Всю ночь обсуждали, чей я человек, звонили туда и сюда. Я психолог, разве у психолога не может быть позиции?! Я протестировал систему. Ника Мелия и любой политик, в первую очередь, является гражданином Грузии и, соответственно, есть сочувствие. Я вижу, что процессы идут очень плохо, из-за чего в стране может потеряться рационализм. Я отправлял конкретные письма на телевидения, там отвечу на любые вопросы, приглашайте! Пока жду письма, там есть предложение, у нас не было обсуждений и обратной связи», - сказал Богвели.



Для справки, по заявлению адвоката председателя «Национального движения» Ники Мелия Георгия Кондахишвили, желание внести залог за Нику Мелия выразил руководитель «Исследовательского центра развития психологии» Бесик Богвели, что, по его оценке, является спектаклем, поставленным властями. Как заявляет адвокат, Нике Мелия избрано заключение, и соответственно, решение от 3 ноября – залог, аннулировано.



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