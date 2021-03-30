

Тикарадзе: Ждем китайскую вакцину в конце недели

30.03.2021 12:40









«Мы рассчитываем привезти вакцину из Китая в конце недели. Поэтому на следующей неделе у нас будет дополнительная китайская вакцина, которая также признана строгим регулирующим органом», - сказал министр здравоохранения.



Вакцинация препаратом Pfizer началась сегодня в Грузии.



25 марта в Грузию доставлены 29 250 доз вакцины Pfizer. Ранее, 13 марта, в страну поступило 43 200 доз вакцины AstraZeneca.



Желающие вакцинироваться могут пройти регистрацию по ссылке ( Ждем китайскую вакцину в конце недели, заявила на брифинге после заседания Координационного совета министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.«Мы рассчитываем привезти вакцину из Китая в конце недели. Поэтому на следующей неделе у нас будет дополнительная китайская вакцина, которая также признана строгим регулирующим органом», - сказал министр здравоохранения.Вакцинация препаратом Pfizer началась сегодня в Грузии.25 марта в Грузию доставлены 29 250 доз вакцины Pfizer. Ранее, 13 марта, в страну поступило 43 200 доз вакцины AstraZeneca.Желающие вакцинироваться могут пройти регистрацию по ссылке ( https://booking.moh.gov.ge/Hmis/Hmis.Queue.Web/#/



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