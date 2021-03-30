|
|
|
Тикарадзе: Ждем китайскую вакцину в конце недели
30.03.2021 12:40
Ждем китайскую вакцину в конце недели, заявила на брифинге после заседания Координационного совета министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.
«Мы рассчитываем привезти вакцину из Китая в конце недели. Поэтому на следующей неделе у нас будет дополнительная китайская вакцина, которая также признана строгим регулирующим органом», - сказал министр здравоохранения.
Вакцинация препаратом Pfizer началась сегодня в Грузии.
25 марта в Грузию доставлены 29 250 доз вакцины Pfizer. Ранее, 13 марта, в страну поступило 43 200 доз вакцины AstraZeneca.
Желающие вакцинироваться могут пройти регистрацию по ссылке (https://booking.moh.gov.ge/Hmis/Hmis.Queue.Web/#/)
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна