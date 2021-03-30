|
|
|
В переговорах между политическими партиями Грузии участвует глава EEAS
30.03.2021 12:50
К медиации переговоров между грузинскими политическими партиями подключился глава Службы двусторонних отношений Восточного партнерства Европейской службы внешних связей (EEAS) Ричард Тиббелс.
EEAS — дипломатическая служба ЕС. Ею руководит Верховный представитель ЕС в вопросах иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель. Ранее Тиббелс работал различные посты в этом ведомстве, в основном занимался вопросами, связанными с восточными и южными соседями ЕС.
На переговорах также присутствует Магдалена Гроно — член Кабинета президента Европейского Совета Шарля Мишеля, его советник по вопросам отношений со странами Западных Балкан, Восточного партнерства, России, Турции, Центральной Азии, ОБСЕ и стран Европейской ассоциации свободной торговли (EFTA). Гроно присутствовала на переговорах еще во время визита Даниельсона.
На встрече также находятся посол ЕС в Грузии Карл Харцель и посол США Келли Дегнан.
Специальный представитель президента Европейского Совета Кристиан Даниельсон прибыл в Грузию во второй раз для того, чтобы вновь выступить посредником между политическими партиями. Он собирается остаться в Грузии до 30 марта.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна