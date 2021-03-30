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Гамкрелидзе: Эпидситуация в стране ухудшается
30.03.2021 13:03
Как заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе, эпидситуация в Грузии ухудшается. По его словам, ежедневный показатель выявления коронавируса в стране тревожный.
Гамкрелидзе считает, что контроль за выполнением рекомендаций необходимо усилить.
«К сожалению, эпидситуация в стране ухудшается. Показатель заболеваемости, который имел довольно хорошую динамику, был небольшим за последние две недели, но наблюдается тенденция к ухудшению. Особенно сегодня, примечательным показателем является количество выявленных новых случаев. Конечно, названные показатели и эпидситуация лучше, чем была у нас в феврале — январе, но в последние две недели появились признаки и тенденция к ухудшению. Мы опять повторяем, то, что мы сделали в августе, поверили, что победили коронавирусную инфекцию. Это может привести к плачевному результату», — заявил Амиран Гамкрелидзе.
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