

Минздрав: Регистрация на вакцинацию для жителей оккупированных регионов не будет обязательной

30.03.2021 13:03





«Регистрация для прохождения вакцинации для жителей оккупированных регионов не будет обязательной», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе на брифинге после заседания Координационного совета.



«При желании и представлении соответствующего документа непосредственно в медицинское учреждение они будут зарегистрированы. Мы знаем приблизительное количество медперсонала, находящегося на оккупированных территориях. Соответственно, конечно, мы выделили им необходимые дозы, около 500 доз будет для медперсонала. В то же время, видение совета ясное с точки зрения пенсионеров. Вы знаете, что они пользуются пенсионными льготами на территории Грузии, и у совета есть видение в отношении них, какой запас доз будет выделен для них. Однако, поскольку у нас не заложено обязательство регистрации в эту процедуру, мы делаем все возможное, чтобы облегчить вакцинацию наших граждан, проживающих на оккупированных территориях, мы не прибегаем к ограничениям по дозам. Они также не будут ограничены в выборе вакцины», — заявила Екатерина Тикарадзе.



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