

ЕС поможет модернизировать системы водоснабжения и канализации в грузинском Хашури

30.03.2021 13:16





26 марта было подписано соглашение о грантовом финансировании в 7,15 млн евро, чтобы модернизировать системы водоснабжения и канализации в грузинском муниципалитете Хашури. Соглашение подписали Французское агентство развития (AFD), Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии и посольство Франции в присутствии Карла Харцеля, посла Европейского Союза в Грузии.



Это грантовое соглашение входит в кредитную линию AFD с общей суммой в 65 млн евро. Французское агентство направило финансирование на улучшение и расширение инфраструктуры водоснабжения и канализации, а также соответствующих услуг в муниципалитете Хашури.



Сейчас вода подается в Хашури и соседние населенные пункты только на несколько часов в день. Сточные воды без очистки сбрасываются в реку, что отрицательно влияет на окружающую среду, благосостояние и здоровье местного населения.



Цель гранта ЕС – профинансировать часть инвестиций в инфраструктуру, а также поддержать экспертизой Объединенную компанию водоснабжения Грузии, государственного оператора инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Эта компания будет реализовать проект в Хашури.



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