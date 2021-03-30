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Ужесточается контроль за выполнением ковид-рекомендаций


30.03.2021   13:28


«Все больше вакцин будут постепенно поступать в страну, мы также хотим большей активности, потому что способ остановить пандемию — это вакцинация», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Вместе с тем, по словам Гамкрелидзе, необходимо ужесточить контроль за выполнением рекомендаций эпидемиологов.

Поэтому, по словам Амирана Гамкрелидзе, премьер поручил соответствующим ведомствам усилить контроль.

«Разговора о возобновлении ограничений на данном этапе нет, мы говорим о строгом контроле за выполнением рекомендаций. Премьер-министр дал сегодня указание соответствующим ведомствам усилить контроль за их исполнением», — сказал Амиран Гамкрелидзе.

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