

Ужесточается контроль за выполнением ковид-рекомендаций

30.03.2021 13:28





«Все больше вакцин будут постепенно поступать в страну, мы также хотим большей активности, потому что способ остановить пандемию — это вакцинация», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



Вместе с тем, по словам Гамкрелидзе, необходимо ужесточить контроль за выполнением рекомендаций эпидемиологов.



Поэтому, по словам Амирана Гамкрелидзе, премьер поручил соответствующим ведомствам усилить контроль.



«Разговора о возобновлении ограничений на данном этапе нет, мы говорим о строгом контроле за выполнением рекомендаций. Премьер-министр дал сегодня указание соответствующим ведомствам усилить контроль за их исполнением», — сказал Амиран Гамкрелидзе.



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