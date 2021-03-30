

Статистика: В Грузии за год 4 ребенка стали жертвами сексуального насилия

30.03.2021 13:48





Согласно официальной информации за 2021 год в Грузии сексуальному насилию подверглись четыре ребенка. Об этом сообщает Прокуратура Грузии.



За период с 1 января по 17 марта жертвами сексуального насилия иного характера стали 42 подростка.



Из 44 случаев насилия зафиксированных в прошлом году, в 13 случаях жертвами изнасилования были дети, в 2019 году — 13, в 2018 году — 7, в 2017 году — 8.



Что касается случаев сексуального насилия иного характера, то согласно предоставленной информации пять подростков стали жертвами преступления, предусмотренного статьей 138 УК Грузии — «Иные действия сексуального характера, не содержащие признаков преступления, предусмотренных статьей 137 УК Грузии, совершенные с применением насилия, с угрозой насилия или с использованием беспомощного состояния потерпевшей».



19 несовершеннолетних стали жертвами преступления, предусмотренного статьей 140 — «Проникновение сексуального характера в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Этой статьей следствие на практике квалифицирует случаи, известные как «преждевременный брак».



19 подростков стали жертвами преступления, предусмотренного статьей 141 — «Развратные деяния со стороны совершеннолетнего лица без применения насилия, совершаемые в отношении лица, когда виновный заведомо знал, что лицо не достигло шестнадцатилетнего возраста».



По официальной статистике, по делам развратных деяний Прокуратура начала уголовное преследование 9 лиц. Из них двое — мужчины старше 65, а еще двое возрастом от 55 до 64 лет.



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