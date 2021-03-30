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Лидеры 23 стран мира призвали к глобальному соглашению по пандемии
30.03.2021 14:02
Лидеры 23 стран мира и Всемирная организация здравоохранения призвали к заключению глобального соглашения по борьбе с пандемиями.
К заявлению в числе прочих присоединились Великобритания, Германия, Франция, Южная Корея. В документе говорится, что ни одна страна или международная организация не может самостоятельно справиться с угрозой пандемией. Соглашение, по мнению инициаторов, должно помочь странам укрепить сотрудничество по оповещению о чрезвычайных ситуациях, обмениваться данными и профильными исследованиями.
Лидеры стран-инициаторов соглашения отметили, что COVID-19 стал самой большой проблемой со времён Второй мировой войны и справиться с ним можно только сообща. Подписавшие заявление отметили особую важность производства и внедрения вакцин как можно быстрее.
С начала пандемии коронавируса в мире выявлено более 128 миллионов случаев COVID-19. Умерли почти три миллиона человек. Больше всего заражений зафиксировано в США – более 31 миллиона. Умерли более полумиллиона пациентов.
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