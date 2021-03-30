

Министр культуры предлагает финансировать фильмы, которые будут прививать любовь к Родине

30.03.2021 14:37





Министр культуры Грузии Теа Цулукиани считает, что государство должно финансировать фильмы, которые прививают молодому поколению любовь к Родине и свободе.



«Я хочу выделить молодое поколение. Им необходимо прививать любовь к Родине, свободе. Финансировать следует те проекты, которые развивают это и предоставляют молодежи верную информацию о том, что такое права человека, что необходимо для деоккупации. Это сенситивные вопросы, и, с моей точки зрения, искусство должно служить этому», - сказала Цулукиани.



Напомним, что 19 марта Теа Цулукиани была назначена министром культуры, спорта и молодежи Грузии.



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