

Премьер Грузии: мы будем бизнес-ориентированным правительством

30.03.2021 16:01





Правительство Грузии под началом премьер-министра Ираклия Гарибашвили будет «ориентировано на бизнес». Об этом заявил сам премьер, выступая с речью на мероприятии «100 инвестиционных предложений бизнесу».



«Наша главная политика будет следующей: максимально открыто сотрудничать с бизнесом. Мы будем бизнес-ориентированным правительством. Мы уже являемся таковым и сделаем еще больше. Мое видение заключается в том, что должно быть меньше барьеров для бизнеса. Бюрократия на центральном и региональном уровне должна быть минимальной, решения — быстрыми, а работа — единой и скоординированной», — сказал он.



По его же словам, для выхода Грузии из кризиса, накопившегося за многие годы, нужно объединиться.



В рамках мероприятия, на котором выступал премьер, государство представило бизнесу 100 предложений для инвестиции стоимостью 400 млн. лари.



Февральская речь

Будучи кандидатом в премьеры, Гарибашвили заявлял, что концепция малого правительства это миф.



«Давайте скажем прямо, мы крутимся по одному кругу 30 лет. Я упомянул слово «прорыв», и мы еще не достигли этого прорыва.



Во время предыдущего правительства мы были свидетелями не одного ряда фасадных обновлений, фасадных реформ и сегодня попытки дестабилизировать страну, конечно, являются преднамеренным актом, направленным на ослабление нашего государства.



Считаю, что мы должны разрушить фасадные мифы, которые десятилетиями мешали развитию нашей страны. Можно сказать, что такой миф — это идея слабого, маленького государства, которая подразумевает, что государство должно как можно меньше вмешиваться в экономику, и тогда невидимая рука рынка будет регулировать все сама.



Я имею в виду тот контекст, который сегодня создается в стране и в мире. Я думаю, что история не знает прецедента развития, когда процессы протекают сами по себе. Ни Европа, ни Америка так не развивались», — сказал Гарибашвили.



Что такое малое правительство

Малое правительство — термин, обычно используемый в либерализме, особенно политическими консерваторами и либертарианцами, для описания правительства с минимальным участием в определённых областях государственной политики или частного сектора, особенно вопросов, которые считаются частными или личными. Это важная тема в классическом либерализме, либертарианстве и консерватизме.



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