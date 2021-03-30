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В Грузии планируют создать «Реестр мастеров»


30.03.2021   17:56


Власти Грузии планируют учредить «Реестр мастеров». Инициативу по его созданию озвучила министр культуры и спорта Теа Цулукиани в передаче TV Imedi.

«Со дня «Революции роз» структура защиты памятников и профессионализм начала разрушаться. Конечно, там нужны были реформы, но не в виде разрушения.

Соответственно, очень скоро мы объявим, что начинаем создание Реестра мастеров. <...>Говорят, что в стране нет кузнецов, но есть мастера камня и другие, из которых мы должны создать реестр. Наверное, через год будем готовы и Министерство займется их сертифицированием», — сказала она.

По мнению министра, «к памятникам должен прикасаться лишь человек, являющийся профессионалом», а культурные памятники следует не ремонтировать, а реставрировать.

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