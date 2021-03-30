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Президент Молдовы решила распустить парламент
30.03.2021 18:37
Президент Молдовы Майя Санду обратилась в Конституционный суд для роспуска парламента. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Она считает, что соблюдены все законные условия для этой процедуры. Санду попросила судей подтвердить правильность ее позиции.
«Я, как и эксперты по конституционному праву, считаю, что есть юридические обстоятельства для роспуска парламента», — сказала она после того, как парламент, в котором преобладают социалисты, не смог утвердить ее кандидата на должность премьер-министра — Игоря Гросу. Он не получил необходимых голосов из-за отсутствия кворума.
Санду при этом раскритиковала нынешний парламент, заявив, что в него входят коррумпированные депутаты, которые «обедняют страну».
После этого объявления председатель Партии социалистов и бывший президент Игорь Додон заявил, что его политическая сила будет использовать «все законные средства», чтобы не допустить проведения досрочных выборов во время пандемии коронавируса.
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