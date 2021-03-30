

В правительстве Грузии обсудили отмену комендантского часа

30.03.2021 18:47





За минувшие сутки, впервые с начала февраля в Грузии был зафиксирован самый высокий показатель новых случаев заражения – 673. Также возрос процент выявляемости коронавируса во время тестирования. Об этом было заявлено на сегодняшнем заседании межведомственного координационного совета.



В связи с этим премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поручил соответствующим ведомствам еще больше ужесточить контроль за выполнением регуляций, направленных на превенцию распространения коронавируса.



Вместе с тем в правительстве указывают на то, что рассмотрят вопрос смягчения ограничения на передвижение в ночное время, если эпидситуация стабилизируется.



«В том случае, если эпидемиологическая ситуация стабилизируется, совет готов рассмотреть определенное смягчение ограничений, действующих на передвижение с 21:00 до 05:00 часов», — сказано в сообщении администрации правительста.



Координационный совет еще раз призвал граждан максимально соблюдать дистанцию, использовать маски и воздержаться от организации многолюдных собраний и социальных мероприятий, проведение которых запрещены постановлением правительства.



Комендантский час в Грузии действует с 9 ноября 2020 года. Сначала ограничение на передвижение граждан действовало с 22:00 до 05:00, но с 28 ноября из-за ухудшения эпидситуации его было решено продлить запрет на час — с 21:00 до 05:00.



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