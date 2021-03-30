

Посольство в Польше предупреждает граждан Грузии

30.03.2021 21:17





Посольство Грузии в Польше опубликовало в социальной сети новые регуляции пересечения польской границы и предупреждает граждан Грузии.



«Вниманию граждан Грузии!



30 марта 2021 года изменились регуляции пересечения польской границы, в частности:



Пассажиры, прибывающие из стран не входящих в Шенгенскую зону, будут подлежать 10-дневному обязательному карантину, независимо от того, будет ли ими представлен PCR-тест или тест на антиген.



Гражданин при пересечении границы обязан предоставить пограничнику информацию об адресе проживания и контактном телефоне. Карантинный срок начинается на второй день после пересечения границы Польши.



Отрицательный ответ на PCR-тест или антиген, сделанный в течение 48 часов после пересечения границы с Польшей, необходимо будет передать в Санитарную инспекцию Польши, что освободит гражданина от обязанности пройти карантинный период.



Тест также можно пройти в аэропорту.



Пассажиры, въезжающие на любом транспортном средстве из Шенгенской зоны, будут подвержены 10-дневному обязательному карантину, хотя гражданин освобождается от этой обязанности, если он предоставит отрицательный результат PCR-теста или теста на антиген, сделанный за 48 часов до визита.



Граждане, которые предоставят документ при пересечении границы, подтверждающий, что они прошли полный курс любой разрешенной вакцинации от COVID-19, не будут обязаны проходить карантин», - говорится в заявлении.



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