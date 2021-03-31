|
|
|
Очередной раунд переговоров между властями и оппозицией при посредничестве ЕС закончился очередным провалом
31.03.2021 00:26
Подготовленный медиаторами документ соглашения не был принят ни одной из партий. Об этом по завершении переговоров, которые длились почти 7 часов, заявил представитель президента Европейского Совета Кристиан Даниэльсон.
По его словам, их документ станет достоянием общественности.
"Сегодня я завершил вторую медиационную миссию в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Существует решение этого кризиса. Это решение, которое охватывает довольно важные избирательную систему и систему правосудия, это решение, которое охватывает перераспределение власти, особенно в парламенте, а также решение, которое бы завершило продолжающиеся дебаты по политизированным судебным делам и досрочных выборах, и это решение, которое требует политической смелости. Я представил такое предложение и он станет достоянием общественности. Это решение, которое ставит интересы страны превыше всех других, и вызывает сожаление, что ни одним из политических партий это решение принято не было", - заявил Даниэльсон.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна