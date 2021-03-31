

Очередной раунд переговоров между властями и оппозицией при посредничестве ЕС закончился очередным провалом

31.03.2021 00:26





Подготовленный медиаторами документ соглашения не был принят ни одной из партий. Об этом по завершении переговоров, которые длились почти 7 часов, заявил представитель президента Европейского Совета Кристиан Даниэльсон.



По его словам, их документ станет достоянием общественности.



"Сегодня я завершил вторую медиационную миссию в Грузии в качестве личного представителя президента Мишеля. Существует решение этого кризиса. Это решение, которое охватывает довольно важные избирательную систему и систему правосудия, это решение, которое охватывает перераспределение власти, особенно в парламенте, а также решение, которое бы завершило продолжающиеся дебаты по политизированным судебным делам и досрочных выборах, и это решение, которое требует политической смелости. Я представил такое предложение и он станет достоянием общественности. Это решение, которое ставит интересы страны превыше всех других, и вызывает сожаление, что ни одним из политических партий это решение принято не было", - заявил Даниэльсон.



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