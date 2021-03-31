

Соглашение Даниэльсона, от которого отказались оппозиция и «Грузинская мечта»

31.03.2021 09:22





Грузинские СМИ публикуют текст соглашения, который шведский дипломат Кристиан Даниэльсон предложил подписать сторонам для выхода из политического кризиса в Грузии.



Согласно распространенной информации, и «Грузинская мечта», и оппозиция отказались от этого соглашения. Теперь Даниэльсон составляет новый документ. Переговоры в представительстве Евросоюза за закрытыми дверями продолжаются уже шестой час.



Что же содержалось в документе, который вызвал недовольство сторон? Следует отметить, что в распространенном со ссылкой на кулуарные источники тексте предполагаемого варианта соглашения представлен смысл предложений, а не их точная формулировка.



- Евросоюз готов через один из фондов выплатить залог за председателя партии «Единое национальное движение» Нику Мелия.

- Георгий Руруа выйдет из тюрьмы в ноябре, с использованием механизма условно-досрочного освобождения, и будет носить электронный браслет.

- Будет объявлена амнистия, которая коснется участников дела акции протеста 20 июня – как задержанных на акции гражданских активистов, так и обвиненных в превышении полномочий полицейских.

- Оппозиция должна возглавить пять комитетов в парламенте, в том числе, бюджетный, по правам человека, процедурный, по международным отношениям …

- Процесс назначения судей должен быть остановлен.

- По вопросу финансирования партий должны быть приняты во внимание рекомендации Венецианской комиссии

- Назначение генерального прокурора должно происходить при поддержке двух третей всего состава парламента.

- Председатель и состав Центральной избирательной комиссии должны назначаться также при поддержке двух третей всего состава парламента, а заместителем председателя ЦИК должен быть представитель оппозиции.





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