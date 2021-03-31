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Зурабишвили: Представленный Кристианом Даниэльсоном документ – это хорошее основание для будущего прогресса


31.03.2021   10:25


По заявлению президента Грузии Саломе Зурабишвили, документ, представленный личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном, является хорошим основанием для будущего прогресса. Об этом Зурабишвили пишет в соцсети Twitter.

«Проходящие при посредничестве ЕС переговоры в Грузии пока не возымели желаемого результата. Представленный Кристианом Даниэльсоном документ – это хорошее основание для будущего прогресса», - пишет Зурабишвили в Twitter.

Для справки, после девяти дней переговоров личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниэльсон представил представителям грузинским политических партий предложение.

Пункты предложения таковы: реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие; амбициозная избирательная реформа; верховенство закона/избирательная реформа; распределение власти в парламенте; будущие выборы.

Представленный медиаторами документ не был принят ни одной из политических партий, а это означает, что и второй раунд медиации завершился безрезультатно.

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