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В парламенте Грузии проходит заседание большинства
31.03.2021 12:51
В кинозале парламента Грузии проходит заседание большинства. На закрытой встрече присутствуют председатель парламента Арчил Талаквадзе, председатель «Грузинской мечты» и лидер большинства Ираклий Кобахидзе, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, вице-спикеры от большинства, председатели комитетов и рядовые депутаты «Грузинской мечты».
По существующей информации, обсуждаются вопросы, предложенные политическим сторонам медиатором Кристианом Даниэльсоном.
Именно из-за этой встречи запаздывает бюро парламента.
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