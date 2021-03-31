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В парламенте Грузии проходит заседание большинства


31.03.2021   12:51


В кинозале парламента Грузии проходит заседание большинства. На закрытой встрече присутствуют председатель парламента Арчил Талаквадзе, председатель «Грузинской мечты» и лидер большинства Ираклий Кобахидзе, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, вице-спикеры от большинства, председатели комитетов и рядовые депутаты «Грузинской мечты».

По существующей информации, обсуждаются вопросы, предложенные политическим сторонам медиатором Кристианом Даниэльсоном.

Именно из-за этой встречи запаздывает бюро парламента.

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