

Гахария: Нужно заканчивать с политической поляризацией

31.03.2021 12:52





Радикализм и радикальные позиции опять-таки – это тот вредоносный фактор, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства, - так оценивает бывший премьер-министр Грузии Георгий Гахария развернувшиеся вчера в стране процессы.



Как пишет Гахария в соцсети, нужно заканчивать с политической поляризацией.



«Вчерашний день еще раз показал, что радикализм и радикальные позиции опять-таки - это тот вредоносный фактор, который мешал и мешает строительству современного грузинского государства. Нам нужно заканчивать с политической поляризацией и позаботиться о строительстве успешного государства», - отмечает Гахария.



Напомним, что второй раунд переговоров между грузинскими властями и оппозицией завершился вчера безрезультатно. Стороны несколько часов совещались с участием медиатора Кристиана Даниэльсона. На встрече медиаторы представили политическим сторонам ими же подготовленный документ по поводу выхода из кризиса, однако, политические партии не подписали этот документ.



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