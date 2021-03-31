

Полный текст плана ЕС по выводу Грузии из политического кризиса



"СОВА" 31.03.2021 13:18







Путь вперед для Грузии



Мы, нижеподписавшиеся стороны, принимая во внимание нашу общую заинтересованность в том, чтобы:



• Прекратить нынешний политический спор и продвигать демократическую повестку дня и верховенство закона в Грузии, посредством политических, судебных и антикоррупционных реформ;

• Позволить нашей стране оставаться сильной и сплоченной в решении задач здравоохранения и экономики, вызванных пандемией COVID-19;

• Обеспечить соблюдение интересов безопасности и стабильности Грузии в условиях региональных вызовов;

• Действовать с решимостью для реализации европейских и евроатлантических устремлений Грузии;



Признавая поддержку президента Европейского Совета Шарля Мишеля, согласились:



• Войти в парламент и полноценно участвовать в парламентской деятельности после подписания настоящего соглашения;

• Выполнять свои обязанности до следующих парламентских выборов со взаимным уважением и признанием важности единства в интересах стабильности Грузии.



В связи с этим обязуемся оперативно и добросовестно выполнить все следующие элементы:

Устранить представления о политизированном правосудии



• В интересах политической стабильности Грузии, и в целях выполнения данного соглашения, подписавшие стороны обязуются рассмотреть два случая предполагаемого политизированного правосудия. В частности, в течение одной недели после подписания соглашения сторона, представленная в Парламенте, должна принять закон об амнистии за все нарушения и обвинительные приговоры, проистекающие из протестов 19-21 июня 2019 г.

• Более того, Парламент должен решить проблему восприятия политизированного правосудия посредством законодательства и внесения поправок в процедурные правила, если это необходимо, чтобы для снятия депутатской неприкосновенности установить порог согласия выше простого большинства.



Повестка:



• В течение одной недели после подписания: должны быть предприняты действия, необходимые для выполнения данного положения.

• Все подписавшие вслед за этим проходят в парламент для голосования по законодательным изменениям и парламентской процедурной реформе



Амбициозная избирательная реформа



• Все будущие парламентские выборы должны быть полностью пропорциональными.

• Парламенты следующих двух созывов должны иметь избирательный барьер от естественного до 2%.

• Группе из не менее чем 4 депутатов разрешается сформировать парламентскую фракцию, в которую могут входить депутаты от других партий.

• Партии поддержат законопроект, внесенный в Парламент 2 марта, со следующими дополнительными или измененными поправками:

• Местные выборы: соотношение пропорциональных и мажоритарных мандатов 4/1 для пяти крупнейших городов и 2/1 для всех остальных; пороговые значения должны составлять 2,5% в Тбилиси и 3% во всех других регионах.

• Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных членов и 9 членов политических партий. Профессиональные члены назначаются большинством в две трети от полного состава парламента.

• Представитель оппозиционной партии обязан занимать должность заместителя председателя ЦИК.

• Окружные избирательные комиссии: те же пропорции и большинство в две трети по назначению профессиональных членов.

• Участковые избирательные комиссии: те же пропорции, подлежат парламентскому обсуждению.

• Профессиональные члены назначаются простым большинством плюс один голос в ОИК.

• Протоколы УИК должны быть подписаны как минимум 5 профессиональными членами плюс представителем одной политической партии.

• Председатель ЦИК избирается большинством в две трети депутатов Парламента.

• Определить четкие критерии пересчета бюллетеней. Остается автоматический пересчет 10% от всех участков в произвольном порядке.

• В соответствии с мандатом ЦИК будет создана специальная рабочая группа, в которую войдет народный защитник.

• Пригласить представителей авторитетных организаций и беспартийных наблюдателей за выборами, а также вызывающих доверие местных и международных экспертов, для рассмотрения разрешения споров

обрабатывать и предоставлять своевременные рекомендации ЦИК. Целевой группе могут быть предоставлены дополнительные функции, такие как участие в пересчетах.

• В соответствии с Совместными заключениями Венецианской комиссии и БДИПЧ / ОБСЕ от 20 марта 2021 г., в связи с двумя законопроектами, внесенными в январе 2021 г. о внесении поправок в положения о регистрации и финансировании партий, принятие предложенных поправок должно быть пересмотрено.



Повестка:



• Обсуждение законопроекта о выборах в рамках Рабочей группы возобновляется после вхождения других оппозиционных партий в парламент

• Обновленный проект с поправками, полностью отражающими это соглашение, направляется в БДИПЧ для заключения в течение двух недель после заключения этого соглашения

• Все необходимые поправки должны быть приняты Парламентом заблаговременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 г.



Верховенство закона / судебная реформа



• Парламент должен провести амбициозную судебную реформу до истечения срока полномочий парламента нынешнего созыва, включая в качестве первого шага широкий, инклюзивный и межпартийный процесс реформ.

• Для повышения независимости, подотчетности и качества судебной системы, власти Грузии, в соответствии с двумя пакетами судебной реформы, принятых в 2017 и 2019 гг. обязуются обеспечить:



а) дальнейшее повышение прозрачности выборов (судей) на основе заслуг при назначении судьи в суды первой и апелляционной инстанций, в частности, опубликовав письменные обоснования для назначения судей с учетом критериев добросовестности и компетентности;



б) внесение в Парламент законопроекта о назначении судей в Верховный Суд в соответствии с заключением Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 г., особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высшем совете юстиции и необходимости того, чтобы последний оправдал выдвижение кандидатур судей;



c) воздерживаться от назначения судей в Верховный суд в соответствии с существующими правилами;



г) принять законодательство, имплементирующее постановление Конституционного суда Грузии от июня 2019 года, установив правила публикации судебных решений.



• Что касается Верховного суда, все текущие назначения должны быть приостановлены. Процесс подачи заявок будет возобновлен, в том числе для новых кандидатов, после того, как новое законодательство вступит в силу.

• Должна быть обеспечена коренная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности. В том числе при назначениях, оценках, повышениях, переводах, дисциплинарных взысканиях меры и апелляции должны быть представлены в Венецианскую комиссию и ОБСЕ/БДИПЧ для последующего заключения, а рекомендации этих органов должны быть полностью выполнены.

• Что касается избрания будущих генеральных прокуроров, то, следуя необходимым процедурам конституционных доработок, включая публичные дебаты, стороны обязуются согласовывать политические позиции, чтобы голос квалифицированного большинства членов парламента, обеспечивающий назначение следующего

• Генерального прокурора, соответствовал передовой международной практике, для того, чтобы обеспечить прозрачность и беспристрастность назначений с учетом конкретных обстоятельств дела.

• Стороны обязуются продолжить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности 3-й и 4-й волн судебной реформы.

• Для проведения этих реформ будут запрошены международные консультации и поддержка, в частности, в отношении добросовестности назначенных лиц.



Повестка:



• Начинается обсуждение реализации этого соглашения и дальнейших реформ при входе в парламент других оппозиционных партий.

• Проект вносится в парламент и до 1 июля отправляется в Венецианскую комиссию для заключения.

• Первое голосование состоится осенью 2021 года.

• Парламент принимает реформы оперативно, не позднее весны 2022 года.



Оригинал документа на английском языке



Ранее спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельсон выступил с коротким брифингом, на котором сообщил о провале второй попытки ЕС вывести Грузию из затяжного политического кризиса. Документ, предложенный спецпосланником президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном в качестве компромиссного варианта для вывода Грузии из затяжного политического кризиса. Стороны отказались подписывать соглашение. SOVA публикует полный перевод документа.Мы, нижеподписавшиеся стороны, принимая во внимание нашу общую заинтересованность в том, чтобы:• Прекратить нынешний политический спор и продвигать демократическую повестку дня и верховенство закона в Грузии, посредством политических, судебных и антикоррупционных реформ;• Позволить нашей стране оставаться сильной и сплоченной в решении задач здравоохранения и экономики, вызванных пандемией COVID-19;• Обеспечить соблюдение интересов безопасности и стабильности Грузии в условиях региональных вызовов;• Действовать с решимостью для реализации европейских и евроатлантических устремлений Грузии;Признавая поддержку президента Европейского Совета Шарля Мишеля, согласились:• Войти в парламент и полноценно участвовать в парламентской деятельности после подписания настоящего соглашения;• Выполнять свои обязанности до следующих парламентских выборов со взаимным уважением и признанием важности единства в интересах стабильности Грузии.В связи с этим обязуемся оперативно и добросовестно выполнить все следующие элементы:Устранить представления о политизированном правосудии• В интересах политической стабильности Грузии, и в целях выполнения данного соглашения, подписавшие стороны обязуются рассмотреть два случая предполагаемого политизированного правосудия. В частности, в течение одной недели после подписания соглашения сторона, представленная в Парламенте, должна принять закон об амнистии за все нарушения и обвинительные приговоры, проистекающие из протестов 19-21 июня 2019 г.• Более того, Парламент должен решить проблему восприятия политизированного правосудия посредством законодательства и внесения поправок в процедурные правила, если это необходимо, чтобы для снятия депутатской неприкосновенности установить порог согласия выше простого большинства.• В течение одной недели после подписания: должны быть предприняты действия, необходимые для выполнения данного положения.• Все подписавшие вслед за этим проходят в парламент для голосования по законодательным изменениям и парламентской процедурной реформе• Все будущие парламентские выборы должны быть полностью пропорциональными.• Парламенты следующих двух созывов должны иметь избирательный барьер от естественного до 2%.• Группе из не менее чем 4 депутатов разрешается сформировать парламентскую фракцию, в которую могут входить депутаты от других партий.• Партии поддержат законопроект, внесенный в Парламент 2 марта, со следующими дополнительными или измененными поправками:• Местные выборы: соотношение пропорциональных и мажоритарных мандатов 4/1 для пяти крупнейших городов и 2/1 для всех остальных; пороговые значения должны составлять 2,5% в Тбилиси и 3% во всех других регионах.• Центральная избирательная комиссия: 8 профессиональных членов и 9 членов политических партий. Профессиональные члены назначаются большинством в две трети от полного состава парламента.• Представитель оппозиционной партии обязан занимать должность заместителя председателя ЦИК.• Окружные избирательные комиссии: те же пропорции и большинство в две трети по назначению профессиональных членов.• Участковые избирательные комиссии: те же пропорции, подлежат парламентскому обсуждению.• Профессиональные члены назначаются простым большинством плюс один голос в ОИК.• Протоколы УИК должны быть подписаны как минимум 5 профессиональными членами плюс представителем одной политической партии.• Председатель ЦИК избирается большинством в две трети депутатов Парламента.• Определить четкие критерии пересчета бюллетеней. Остается автоматический пересчет 10% от всех участков в произвольном порядке.• В соответствии с мандатом ЦИК будет создана специальная рабочая группа, в которую войдет народный защитник.• Пригласить представителей авторитетных организаций и беспартийных наблюдателей за выборами, а также вызывающих доверие местных и международных экспертов, для рассмотрения разрешения споровобрабатывать и предоставлять своевременные рекомендации ЦИК. Целевой группе могут быть предоставлены дополнительные функции, такие как участие в пересчетах.• В соответствии с Совместными заключениями Венецианской комиссии и БДИПЧ / ОБСЕ от 20 марта 2021 г., в связи с двумя законопроектами, внесенными в январе 2021 г. о внесении поправок в положения о регистрации и финансировании партий, принятие предложенных поправок должно быть пересмотрено.• Обсуждение законопроекта о выборах в рамках Рабочей группы возобновляется после вхождения других оппозиционных партий в парламент• Обновленный проект с поправками, полностью отражающими это соглашение, направляется в БДИПЧ для заключения в течение двух недель после заключения этого соглашения• Все необходимые поправки должны быть приняты Парламентом заблаговременно до выборов в органы местного самоуправления 2021 г.• Парламент должен провести амбициозную судебную реформу до истечения срока полномочий парламента нынешнего созыва, включая в качестве первого шага широкий, инклюзивный и межпартийный процесс реформ.• Для повышения независимости, подотчетности и качества судебной системы, власти Грузии, в соответствии с двумя пакетами судебной реформы, принятых в 2017 и 2019 гг. обязуются обеспечить:а) дальнейшее повышение прозрачности выборов (судей) на основе заслуг при назначении судьи в суды первой и апелляционной инстанций, в частности, опубликовав письменные обоснования для назначения судей с учетом критериев добросовестности и компетентности;б) внесение в Парламент законопроекта о назначении судей в Верховный Суд в соответствии с заключением Венецианской комиссии № 949/2019 от 24 июня 2019 г., особенно в отношении поэтапного подхода к назначениям, открытого голосования в Высшем совете юстиции и необходимости того, чтобы последний оправдал выдвижение кандидатур судей;c) воздерживаться от назначения судей в Верховный суд в соответствии с существующими правилами;г) принять законодательство, имплементирующее постановление Конституционного суда Грузии от июня 2019 года, установив правила публикации судебных решений.• Что касается Верховного суда, все текущие назначения должны быть приостановлены. Процесс подачи заявок будет возобновлен, в том числе для новых кандидатов, после того, как новое законодательство вступит в силу.• Должна быть обеспечена коренная реформа Высшего совета юстиции для повышения прозрачности, добросовестности и подотчетности. В том числе при назначениях, оценках, повышениях, переводах, дисциплинарных взысканиях меры и апелляции должны быть представлены в Венецианскую комиссию и ОБСЕ/БДИПЧ для последующего заключения, а рекомендации этих органов должны быть полностью выполнены.• Что касается избрания будущих генеральных прокуроров, то, следуя необходимым процедурам конституционных доработок, включая публичные дебаты, стороны обязуются согласовывать политические позиции, чтобы голос квалифицированного большинства членов парламента, обеспечивающий назначение следующего• Генерального прокурора, соответствовал передовой международной практике, для того, чтобы обеспечить прозрачность и беспристрастность назначений с учетом конкретных обстоятельств дела.• Стороны обязуются продолжить судебную реформу посредством инклюзивного процесса, включая оценку эффективности 3-й и 4-й волн судебной реформы.• Для проведения этих реформ будут запрошены международные консультации и поддержка, в частности, в отношении добросовестности назначенных лиц.• Начинается обсуждение реализации этого соглашения и дальнейших реформ при входе в парламент других оппозиционных партий.• Проект вносится в парламент и до 1 июля отправляется в Венецианскую комиссию для заключения.• Первое голосование состоится осенью 2021 года.• Парламент принимает реформы оперативно, не позднее весны 2022 года.Оригинал документа на английском языке смотрите здесь Ранее спецпосланник президента Европейского совета Кристиан Даниельсон выступил с коротким брифингом, на котором сообщил о провале второй попытки ЕС вывести Грузию из затяжного политического кризиса.



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