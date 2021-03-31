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Кобахидзе: Искусственный кризис - это тоже кризис, который необходимо разрешить
31.03.2021 13:56
По словам председателя партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, искусственный кризис — это тоже кризис, который необходимо разрешить.
«Искусственный кризис — это тоже кризис, и его нужно разрешить, естественно, мы не пожалеем усилий для этого. У нас будет тесное сотрудничество с международными партнерами, а также попытки диалога с конкретными оппозиционными партиями. Это может происходить в как в индивидуальном режиме, так и в коллективном, посмотрим, у нас будет попытка и конструктивный подход ко всем вопросам», — сказал Кобахидзе.
Накануне, 30 марта, очередная встреча власти и оппозиции по урегулированию кризиса в Грузии завершилась безрезультатно.
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