

Тикарадзе: Мы согласовали поставки миллиона доз вакцины Pfizer

31.03.2021 14:38





«Мы согласовали поставки одного миллиона доз вакцины Pfizer, на данном этапе мы ожидаем подтверждения от них, какой будет график поставок доз», — заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.



По её словам, ведется активная коммуникация и с другими производителями.



«У нас активная коммуникация с Pfizer и другими производителями. С Pfizer были окончательно согласованы поставки одного миллиона доз, однако на данном этапе мы ожидаем подтверждения графика поставок этих доз вакцины», — заявила министр.



Вместе с тем, по словам Тикарадзе, все вакцины имеют одинаковую высокую эффективность, а в других странах вакцины не выбирают согласно производителю.



«Что касается вакцины, мы уже получили замечание от наших международных партнеров о том, что мы различаем вакцины. Во всем мире у людей нет права на выбор вакцины, они просто идут и делают прививку, независимо от её названия и производителя, так как все вакцины имеют одинаковую эффективность, они приносят больше пользы, чем вреда», — заявила Екатерина Тикарадзе.



Что касается вакцины «Синофарм», по словам Екатерины Тикарадзе, у них будет дополнительная коммуникация со Всемирной организацией здравоохранения и решение будет принято после рекомендаций.





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