Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Посольство Великобритании: безуспешные переговоры замедлят интеграцию Грузии в ЕС


31.03.2021   14:57


«Мы сожалеем, что между правительством Грузии и оппозицией не было достигнуто соглашения в процессе переговоров при посредничестве ЕС. Это упущенная возможность, которая замедлит интеграцию Грузии в евроатлантические структуры». Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.

В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, особую важность прогресса в проведении судебной и избирательной реформ.

«Диалог должен продолжаться», — заявили в посольстве.

Встреча оппозиции и «Грузинской мечты» при посредничестве личного представителя президента Совета Европы Кристиана Даниэльсона завершилась безрезультатно. «Грузинская мечта» обвинила в срыве переговоров оппозицию, а оппозиция — правительство.

После встречи был объявлен проект соглашения, предложенный сторонам шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном. Документ состоит из 5 частей:

1. Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие

2. Амбициозная реформа избирательной системы

3. Верховенство закона/судебная реформа

4. Распределение власти в парламенте

5. Предстоящие выборы.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна