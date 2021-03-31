

Посольство Великобритании: безуспешные переговоры замедлят интеграцию Грузии в ЕС

31.03.2021 14:57





«Мы сожалеем, что между правительством Грузии и оппозицией не было достигнуто соглашения в процессе переговоров при посредничестве ЕС. Это упущенная возможность, которая замедлит интеграцию Грузии в евроатлантические структуры». Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Грузии.



В дипломатическом ведомстве также подчеркнули, особую важность прогресса в проведении судебной и избирательной реформ.



«Диалог должен продолжаться», — заявили в посольстве.



Встреча оппозиции и «Грузинской мечты» при посредничестве личного представителя президента Совета Европы Кристиана Даниэльсона завершилась безрезультатно. «Грузинская мечта» обвинила в срыве переговоров оппозицию, а оппозиция — правительство.



После встречи был объявлен проект соглашения, предложенный сторонам шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном. Документ состоит из 5 частей:



1. Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие



2. Амбициозная реформа избирательной системы



3. Верховенство закона/судебная реформа



4. Распределение власти в парламенте



5. Предстоящие выборы.



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