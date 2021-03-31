

Вашадзе: Самую деструктивную роль в переговорах сыграла Саломе Зурабишвили

31.03.2021 17:25





Лидер «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Георгий Вашадзе обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и заявил, что со дня избрания президентом ей впервые дается возможность повести страну в направлении развития.



Вашадзе говорит, что президент может своим конституционным правом, касающимся амнистии, сдвинуть замороженный процесс с мертвой точки.



При этом, как отметил Вашадзе, одну из самых деструктивных ролей в этом процессе сыграла президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая, несмотря на неоднократные визиты к ней медиатора, отказалась от использования процедуры помилования.



«Хочу однозначно заявить, что в этом процессе одну из самых деструктивных ролей сыграла президент Грузии Саломе Зурабишвили, поскольку, по имеющейся у меня информации, несмотря на неоднократные визиты к ней, она отказалась от помилования в этом процессе.



Думаю, что в стране не должно быть политзаключенных, и до этих переговоров мы, «Стратегия Агмашенебели» однозначно фиксировали свою позицию, что не можем допустить, чтобы заключенные были заложниками «Грузинской мечты» и обязательно должно было быть соглашение по внеочередным выборам. Под остальными тремя пунктам мы согласны подписаться и сегодня, но те два вопроса должны быть урегулированы.



Тут же я хочу обратиться к Саломе Зурабишвили, которая сама обращается к нам с какими-то текстами, что, мол, все мы должны быть компромиссными и в определенной степени думать государственно: «Г-жа Саломе, с момента избрания вам впервые дается возможность сыграть конкретную роль в процессе развития страны и, воспользовавшись единственной функцией, данной вам Конституцией, сдвинуть с места процесс переговоров. И сегодня еще не поздно, прошу вас принять это решение», - заявил Вашадзе.



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