|
|
|
Мелия: Я не заплачу Ивнишвили, даже если сумма моего выкупа будет один лари
31.03.2021 18:42
«Даже если теоретически все вопросы будут согласованы, Иванишвили не дождется торговли вокруг суммы моего выкупа», — написал в соцсети председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.
«Здравствуйте, сейчас я напишу очень кратко, а в ближайшие дни — более подробно.
1. Если бы выкуп составлял даже всего один лари, я не заплачу, и я призываю всех энтузиастов (иностранных или иных) оставить в прошлом эти альтруистические желания выплатить мой выкуп.
2. Прежде чем обсуждать моё освобождение в какой-либо форме или формате, я должен узнать в тюрьме №12 в Рустави и убедиться, что Георгий Руруа уже дома.
Напоследок, в принципе, хочу повторить:
даже если все вопросы теоретически будут согласованы, Иванишвили не дождется торговли вокруг суммы моего выкупа!
Все будет хорошо, главное не уставать и не жаловаться», — написал Ника Мелия в Facebook.
Ника Мелия была арестован 23 февраля 2021 года за неуплату залога. В ходе переговоров между властью и оппозицией оппозиция требует освобождения Ники Мелия.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна