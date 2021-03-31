

Мелия: Я не заплачу Ивнишвили, даже если сумма моего выкупа будет один лари

31.03.2021 18:42





«Даже если теоретически все вопросы будут согласованы, Иванишвили не дождется торговли вокруг суммы моего выкупа», — написал в соцсети председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.



«Здравствуйте, сейчас я напишу очень кратко, а в ближайшие дни — более подробно.



1. Если бы выкуп составлял даже всего один лари, я не заплачу, и я призываю всех энтузиастов (иностранных или иных) оставить в прошлом эти альтруистические желания выплатить мой выкуп.



2. Прежде чем обсуждать моё освобождение в какой-либо форме или формате, я должен узнать в тюрьме №12 в Рустави и убедиться, что Георгий Руруа уже дома.



Напоследок, в принципе, хочу повторить:

даже если все вопросы теоретически будут согласованы, Иванишвили не дождется торговли вокруг суммы моего выкупа!



Все будет хорошо, главное не уставать и не жаловаться», — написал Ника Мелия в Facebook.



Ника Мелия была арестован 23 февраля 2021 года за неуплату залога. В ходе переговоров между властью и оппозицией оппозиция требует освобождения Ники Мелия.





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