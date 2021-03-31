Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Оппозиция готовится к акции, запланированной на 15 мая


31.03.2021   18:44


Оппозиция готовится к акции, запланированной на 15 мая. Об этом заявила член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили,

Как пояснила Самадашвили, оппозиция постарается максимально мобилизовать общественность и одновременно объяснить западным партнерам, почему переговоры провалились.

«Разрядить политический кризис может только системная перезагрузка, в частности — изменения в Конституцию и досрочные выборы. Мы должны договориться об освобождении обоих политических заключенных — Мелия и Руруа, а также о принципе, по которому правосудие в стране осуществляется по политическим мотивам. Для нас одинаково важны все пункты, перечисленные в плане Мишеля. «Грузинская мечта» выразила позицию воздержания, в том числе по пунктам, с которыми согласилась бы оппозиция. «Грузинская мечта» вчера объявила, что не собирается ничего уступать», — заявила Саломе Самадашвили.

Накануне, 30 марта, очередная встреча власти и оппозиции по урегулированию кризиса в Грузии завершилась безрезультатно.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна