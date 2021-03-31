

Оппозиция готовится к акции, запланированной на 15 мая

31.03.2021 18:44





Оппозиция готовится к акции, запланированной на 15 мая. Об этом заявила член «Единого национального движения» Саломе Самадашвили,



Как пояснила Самадашвили, оппозиция постарается максимально мобилизовать общественность и одновременно объяснить западным партнерам, почему переговоры провалились.



«Разрядить политический кризис может только системная перезагрузка, в частности — изменения в Конституцию и досрочные выборы. Мы должны договориться об освобождении обоих политических заключенных — Мелия и Руруа, а также о принципе, по которому правосудие в стране осуществляется по политическим мотивам. Для нас одинаково важны все пункты, перечисленные в плане Мишеля. «Грузинская мечта» выразила позицию воздержания, в том числе по пунктам, с которыми согласилась бы оппозиция. «Грузинская мечта» вчера объявила, что не собирается ничего уступать», — заявила Саломе Самадашвили.



Накануне, 30 марта, очередная встреча власти и оппозиции по урегулированию кризиса в Грузии завершилась безрезультатно.





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