

Министр финансов Грузии подал в отставку на фоне резкого падения курса национальной валюты

31.03.2021 18:52





Министр финансов и вице-премьер Грузии Иванэ Мачавариани уходит в отставку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Причины своего решения чиновник не назвал, но сказал, что покинуть пост он планировал еще в конце 2020 года.



По словам Мачавариани, он отложил свой уход на несколько месяцев в связи с предстоявшей процедурой утверждения кризисного бюджета и важными переговорами с МВФ.



«Грузия – одна из первых стран, получивших значительную поддержку от партнеров (Всемирного банка, Международного валютного фонда, Евросоюза) вскоре после начала глобальной пандемии. Особенно я горжусь тем, что мне представилась возможность принять активное участие в этих переговорах».



Как отметил Мачавариани, для него «было честью и в то же время большой ответственностью» работать с политической командой «Грузинской мечты».



«Хочу пожелать премьер-министру и членам правительства, политическому союзу «Грузинской мечты – Демократической Грузии» успехов в преодолении всех вызовов, стоящих сегодня перед нашей страной. Спасибо им за слаженную и скоординированную работу в такой сложный и полный вызовов период».



Покинувший пост министр также поблагодарил за сотрудничество руководителей международных финансовых институтов, донорских организаций, их региональных офисов и дипломатического корпуса. «Именно при их поддержке мы смогли найти довольно большой объем ресурсов, которые помогут в борьбе с пандемией», — добавил Иванэ Мачавариани.





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