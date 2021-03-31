

Европарламентарий Виола фон Крамон-Таубадель находится в Грузии

31.03.2021 21:43





Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель находится в Грузии.



Фото на котором европарламентарий встречается с членом «Единого национального движения» Саломе Самадашвили опубликовали грузинские телеканалы «Formula» и «Mtavari Arkhi».



Неизвестно, с какой целью депутат Европарламента проводит встречи в Грузии, но примечательно, что ее визит совпал с окончанием встречи оппозиции и «Грузинской мечты» при посредничестве личного представителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона.



Напомним, что уже второй по счету визит Даниэльсона завершился безрезультатно — власть и оппозиция не смогли достигнуть соглашения и обвинили друг друга в провале переговоров.



После встречи был объявлен проект соглашения, предложенный сторонам шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном. Документ состоит из 5 частей:



1. Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие

2. Амбициозная реформа избирательной системы

3. Верховенство закона/судебная реформа

4. Распределение власти в парламенте

5. Предстоящие выборы.



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