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Европарламентарий Виола фон Крамон-Таубадель находится в Грузии


31.03.2021   21:43


Депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель находится в Грузии.

Фото на котором европарламентарий встречается с членом «Единого национального движения» Саломе Самадашвили опубликовали грузинские телеканалы «Formula» и «Mtavari Arkhi».

Неизвестно, с какой целью депутат Европарламента проводит встречи в Грузии, но примечательно, что ее визит совпал с окончанием встречи оппозиции и «Грузинской мечты» при посредничестве личного представителя президента Европейского совета Кристиана Даниэльсона.

Напомним, что уже второй по счету визит Даниэльсона завершился безрезультатно — власть и оппозиция не смогли достигнуть соглашения и обвинили друг друга в провале переговоров.

После встречи был объявлен проект соглашения, предложенный сторонам шведским дипломатом Кристианом Даниэльсоном. Документ состоит из 5 частей:

1. Реагирование на вопросы, воспринимаемые как политизированное правосудие
2. Амбициозная реформа избирательной системы
3. Верховенство закона/судебная реформа
4. Распределение власти в парламенте
5. Предстоящие выборы.

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