

Министр здравоохранения Грузии встретилась с послом Азербайджана

31.03.2021 21:47





Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе провела встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.



На встрече Тикарадзе заявила азербайджанскому дипломату, что всегда готова оказать поддержку стратегическому партнеру.



На встрече стороны говорили об углублении сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Вместе с тем, министр и посол обменялись мнениями по поводу текущего процесса вакцинации.



На встрече была подчеркнута необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.



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