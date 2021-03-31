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Министр здравоохранения Грузии встретилась с послом Азербайджана
31.03.2021 21:47
Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе провела встречу с Чрезвычайным и полномочным послом Азербайджана в Грузии Фаигом Гулиевым.
На встрече Тикарадзе заявила азербайджанскому дипломату, что всегда готова оказать поддержку стратегическому партнеру.
На встрече стороны говорили об углублении сотрудничества между Азербайджаном и Грузией. Вместе с тем, министр и посол обменялись мнениями по поводу текущего процесса вакцинации.
На встрече была подчеркнута необходимость дальнейшего развития стратегического партнерства и добрососедства между двумя странами.
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