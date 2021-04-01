

Детские развлекательные центры и театры возобновят работу с сегодняшнего дня

01.04.2021 10:47





По решению Координационного совета с сегодняшнего дня работу возобновят театры, а также детские развлекательные центры, в отношении которых министерство здравоохранения разработало и установило специальные протоколы, как безопасно проводить там любую деятельность, — об этом заявил руководитель департамента Инспектирования трудовых условий Бека Перадзе.



«В данном случае речь идет об определенных лимитах, правилах, которые необходимы для предотвращения распространения вируса. При соблюдении соответствующих правил, во время мероприятия в театре обязательно носить маску. В детских развлекательных центрах введена соответствующая дезинфекция, скрининг, а также верхний предел, вне зависимости от метража, и это не более 40 гостей, что предотвратит масштабные кластеры в случае выявления вируса», — заявил Перадзе.





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