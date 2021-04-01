

Министром юстиции назначен Рати Брегадзе

01.04.2021 12:16





Рати Брегадзе назначен министром юстиции Грузии.



Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



Рати Брегадзе сменил на посту министра юстиции Гочу Лортипанидзе, который был избран судьей Гаагского суда.



«Гоча Лорткипанидзе уезжает в Гаагу. Вчера был его последний рабочий день. Хочу еще раз поблагодарить его и пожелать успехов», — заявил Гарибашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





