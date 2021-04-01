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Министром юстиции назначен Рати Брегадзе
01.04.2021 12:16
Рати Брегадзе назначен министром юстиции Грузии.
Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Рати Брегадзе сменил на посту министра юстиции Гочу Лортипанидзе, который был избран судьей Гаагского суда.
«Гоча Лорткипанидзе уезжает в Гаагу. Вчера был его последний рабочий день. Хочу еще раз поблагодарить его и пожелать успехов», — заявил Гарибашвили.
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