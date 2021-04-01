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В Грузии начали штрафовать водителей машин с автономерами старого образца


01.04.2021   12:17


С 1 апреля в Грузии начнут штрафовать водителей машин с номерами старого образца.

Срок действия номеров автомобилей старого образца истек 31 марта 2021 года. С сегодняшнего дня передвижение на автомобиле с такими регистрационными знаками будет считаться административным правонарушением. Штраф составит 100 лари. В случае его неуплаты по истечении указанного срока нарушителю грозит штраф в двойном размере – 200 лари. Если нарушитель не выплатит за указанный срок и его, то он лишится водительских прав на полгода.

Владельцы легковых машин могут запросить новые номера и удаленно, с помощью мобильного приложения SAGENCY. Новые номера, заказанные с помощью аппликации, получить можно в любом отделении Агентства обслуживания МВД Грузии в масштабах страны.

Выдачу номерных знаков нового дизайна, соответствующих европейскому стандарту, транспортным средствам всех видов Агентство обслуживания МВД Грузии начало с 1 сентября 2014 года. Старые номерные знаки можно обменять на новые без дополнительной платы.

Изначально ожидалось, что процесс замены продолжится до 1 сентября 2020 года, но из-за пандемии коронавируса сроки продлили до 31 марта 2021 года.

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