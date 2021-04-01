

Посол Германии: Вопросы Руруа и Мелия рано или поздно решатся

01.04.2021 12:37





«Вопросы Руруа и Мелия рано или поздно решатся - было бы хорошо, если бы события 19-20 июня 2019 года больше не отягощали страну», - заявил посол Германии Хуберт Книрш в эксклюзивном интервью InterPressNews.



Он коснулся политического кризиса в Грузии и отметил, что было бы хорошо подписать те предложения, которые были представлены представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниэльсоном на последнем раунде переговоров для достижения консенсуса между правящей партией и оппозицией.



«Президент Европейского совета очень активно включился для достижения соглашения между партиями. Все мы знаем, что демократическое развитие в Грузии еще не до конца достигло своей цели и должно продолжаться. Для этого должны быть улучшены законы, например, Избирательный кодекс, и ряд процедур в области суда. Г-н Даниэльсон представил в этом плане хорошие и очень конкретные предложения, и было бы хорошо их принять на основе взаимного соглашения партий. Если это невозможно, то обвинять ту или иную сторону не имеет смысла. Сейчас мы должны больше надеяться, что и в данной ситуации осуществится как можно больше улучшений. Рано или поздно решатся и вопросы господина Руруа и господина Мелия. Кроме того, было бы хорошо, если бы события 19-20 июня 2019 года не отягощали больше страну. Я не теряю надежду, что оппозиционные депутаты все же поддержат конституционное изменение, что улучшит шансы новых и более мелких партий на следующих выборах», - отметил Хуберт Книрш в беседе с «IPN».



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