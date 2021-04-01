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На пост министра финансов назначен Лаша Хуцишвили
01.04.2021 12:38
На пост министра финансов назначен Лаша Хуцишвили. Нового министра финансов Грузии на сегодняшнем заседании правительства представил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
До сих пор Лаша Хуцишвили занимал должность заместителя министра финансов.
Пост министра финансов стал вакантным после того, как министр финансов Иване Мачавариани подал в отставку 31 марта.
Соответствующее заявление он разместил в социальной сети. Мачавариани не называет причин отставки, однако пояснил, что уйти с должности он планировал еще в конце прошлого года, но, исходя из того, что впереди была процедура утверждения кризисного бюджета, а также важные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу завершения программы, это решение отсрочилось на несколько месяцев.
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