

На пост министра финансов назначен Лаша Хуцишвили

01.04.2021 12:38





На пост министра финансов назначен Лаша Хуцишвили. Нового министра финансов Грузии на сегодняшнем заседании правительства представил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.



До сих пор Лаша Хуцишвили занимал должность заместителя министра финансов.



Пост министра финансов стал вакантным после того, как министр финансов Иване Мачавариани подал в отставку 31 марта.



Соответствующее заявление он разместил в социальной сети. Мачавариани не называет причин отставки, однако пояснил, что уйти с должности он планировал еще в конце прошлого года, но, исходя из того, что впереди была процедура утверждения кризисного бюджета, а также важные переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу завершения программы, это решение отсрочилось на несколько месяцев.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





