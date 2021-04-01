

Гарибашвили: У нас нет времени, чтобы терять его на эти бессодержательные и абсолютно непродуктивные переговоры

01.04.2021 13:07





У нас не будет времени, чтобы терять его на эти бессодержательные и абсолютно непродуктивные переговоры, - об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании правительства.



По его словам, правительством начаты важные проекты и оно будет ориентировано именно на их осуществление.



«В связи с легитимностью результатов парламентских выборов 2020 года не существует никаких вопросов, однако, в отличие от общества всего цивилизованного мира, радикальная оппозиция, мы видим, не пытается выйти из этого тупика, в который вошла добровольно, с совершенно непонятными расчетами. Хочу отметить, что у них не хватило ни смелости, ни мудрости отказаться от абсолютно необоснованных претензий и подписать документ сегодня, когда ситуация всем ясна. Мы оставляем за собой право не тратить время на обсуждение этих прихотей и будем полностью ориентированными на реальные проблемы, которые беспокоят наш народ. Нами начаты важные проекты, в ближайший период мы представим масштабные проекты. У нас не будет времени, чтобы тратить его на эти бессодержательные и абсолютно непродуктивные переговоры. По всем вопросам, представленным в документе, предложенном медиатором, у нас была встречная позиция, чтобы предпринять комплексные, конструктивные и, что главное, направленные к лучшему будущему для страны шаги. Наша команда сделала максимум для достижения соглашению, однако радикальная оппозиция не хотела соглашения», - заявил Гарибашвили.



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