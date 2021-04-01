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«Грузинская мечта» отказывается от продолжение переговоров с оппозицией
01.04.2021 13:56
Правящая партия «Грузинская мечта» больше не планирует вести переговоры с оппозицией. Об этом 1 апреля заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили.
По его словам, европейские посредники предложили соглашение, в котором не было даже намека на досрочные выборы из-за того, что «большая часть грузинского народа и вся мировая общественность признает результаты проведенных в октябре парламентских выборов».
«О легитимации результатов никаких вопросов нет. Однако, в отличии от всего цивилизованного мира радикальная оппозиция не пытается выйти из этого тупика, в котором оказалась добровольно, с совершенно непонятными расчетами. Мы убедились, что им не хватило смелости и мудрости отказаться от абсолютно необоснованных претензий. Сегодня ситуация для всех понятна и мы оставляем за собой право больше не тратить время на обсуждение этого каприза и полностью перейти на вопросы, которые беспокоят наш народ», — сказал премьер.
По его заверению, правительство планирует представить масштабные проекты в области сельского хозяйства, инфраструктуры и экономики, поэтому «времени на непродуктивные и бессмысленные переговоры не будет».
Напомним, что второй раунд переговоров между властью и оппозицией завершился безрезультатно. Посредник Кристиан Даниельсон, представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля улетел обратно и доложит Мишелю о ситуации, а тот решит, стоит ли ЕС опять брать на себя роль посредника.
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