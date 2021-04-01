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Познер утверждает, что не был оштрафован в Грузии


01.04.2021   14:45


Телеведущий Владимир Познер заявил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер.

«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил телеведущий на вопрос по поводу штрафов.
В МВД Грузии сегодня сообщили, в группе Познера был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина. Девять человек регуляции не нарушали, – заявили в ведомстве. Грузинские СМИ при этом сообщили, что среди оштрафованных был и сам Познер.

Напомним, что МВД Грузии заявило, что Владимир Познер и еще 31 человек из его делегации были оштрафованы за нарушение ковид-ограничений. МВД также представило штрафные квитанции. Согласно документу, Владимир Познер был оштрафован на 2000 лари (ок. $580)

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