

Познер утверждает, что не был оштрафован в Грузии

01.04.2021 14:45





Телеведущий Владимир Познер заявил РИА Новости, что не был оштрафован в Грузии за нарушение карантинных мер.



«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил телеведущий на вопрос по поводу штрафов.

В МВД Грузии сегодня сообщили, в группе Познера был 41 человек, полиция привлекла к административной ответственности 32-х – за нарушение правил изоляции и карантина. Девять человек регуляции не нарушали, – заявили в ведомстве. Грузинские СМИ при этом сообщили, что среди оштрафованных был и сам Познер.



Напомним, что МВД Грузии заявило, что Владимир Познер и еще 31 человек из его делегации были оштрафованы за нарушение ковид-ограничений. МВД также представило штрафные квитанции. Согласно документу, Владимир Познер был оштрафован на 2000 лари (ок. $580)





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