

Двух российских дипломатов Италия объявляет персоной нон-грата

01.04.2021 14:54





МИД Италии вызвалj посла РФ, которого осведомили о решении правительства Италии объявить двух сотрудников посольства России персоной нон-грата и высылке их из страны.



О принятом правительством Италии решении в среду утром заявил министр иностранных дел Луиджи ди Майо. Он выразил благодарность всем службам, которые предотвратили утечку секретной информации, касающейся безопасности Италии.



В самом посольстве РФ подтвердили факт задержания и высылки российских дипломатов, однако от подробного комментария отказались.



Напомним, что во вторник в Риме были задержаны офицер армии Италии и сотрудник российского посольства по обвинению шпионажа против Италии. По распространенной информации, вторым высылаемым властями Италии сотрудник российского посольства является непосредственным начальником задержанного.



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