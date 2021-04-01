

Власти Грузии связали инцидент с Познером с открытием страны для туристов

01.04.2021 15:46





Причиной действий радикалов, устроивших акции протеста возле гостиницы, в которой остановился российский телеведущий Владимир Познер, стало постепенное открытие Грузии для туристов. Такое мнение в комментарии РБК высказал специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.



«Турпоток только открывается. У нас за все эти годы, когда туризм работал открыто, до начала пандемии, не было ни одного неприятного случая в отношении российских туристов. Абсолютное большинство людей уезжало из Грузии с положительными впечатлениями. Видимо, радикальным группам все это не нравится», — предположил Абашидзе.



Представитель грузинских властей признал, что отношения между двумя странами сейчас сложные. «И я надеюсь, что эта ситуация еще больше не осложнит их. Это было бы на руку таким радикальным группам», — добавил он.



По словам Абашидзе, сами по себе протесты изначально были реакцией небольшой группы тбилиссцев. Они были недовольны тем фактом, что Познер и сопровождавшие его лица собрались в ресторане, хотя в городе существует ограничение на выход из дома после девяти часов, а все заведения закрыты. «Людей штрафуют, штрафы довольно большие. То, что ограничения были игнорированы, вызвало протест граждан. Ситуацией сразу воспользовалось «национальное движение» (ЕНД — партия сторонников Михеила Саакашвили) и, как обычно, они подстроили события под свою повестку.



Познер прилетел в Тбилиси 31 марта, чтобы отметить свой 87-й день рождения (журналист родился 1 апреля). Возле гостиницы, в которой находились телеведущий и его гости, собрались десятки людей, которые сначала забрасывали здание яйцами, а потом попытались обесточить ресторан. В результате рано утром Познер под охраной полиции отправился в аэропорт, чтобы покинуть Грузию.



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